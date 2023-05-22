Чанов: на результат дерби «Спартак» — ЦСКА повлияли неожиданные судейские решения

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал поражение армейцев в дерби со «Спратаком». Напомним, игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу красно-белых со счётом 2:1. Судьба матча решилась на 90-й минуте — нападающий «Спартака» Квинси Промес забил победный гол.
«Дерби «Спартак» — ЦСКА прошло так, как и предполагалось, но главными факторами результата стали неожиданные судейские решения. Они точно повлияли на результат. Мне кажется, что в действиях судьи есть неточности.
Жест Соболева — некрасивый поступок. Это не красит молодого спортсмена ведущей команды страны. Есть огромное сожаление, что судейство в дерби вышло на первый план. Грустно, что всё произошло под конец матча, — нет времени вернуть должок. Надеюсь, ЦСКА займёт второе место. Надежда умирает последней», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 22 мая 2023
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