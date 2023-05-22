Аршавин: бедному Соболеву и так часто достаётся от меня. Пусть отдохнёт
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о поведении нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1), заявив, что не хочет ничего говорить о нём, так как «бедный» форвард и так достаточно получает от легенды петербуржцев.
«Насколько поведение Соболева было неприемлемым? Не хочу говорить ничего про этого бедного Соболева. Он и так получает от меня. Пусть отдохнёт. Там Володя Быстров по нему прошёлся. Думаю, достаточно», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Аршавин обвинял Соболева в симуляциях, а экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров после матча «Спартак» — ЦСКА назвал нападающего красно-белых главным клоуном прошедшего дерби.
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