Юрист рассказал, какое наказание грозит Соболеву за скандальный жест в адрес Виллиана Роши

Юрист Михаил Прокопец рассказал, какое наказание грозит нападающему московского «Спартака» Александру Соболеву за скандальный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши во время матча 28-го тура РПЛ (2:1).
«Что касается эпизода с неприличным жестом Соболева, согласно статье 94 дисциплинарного регламента РФС это оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча — наказывается дисквалификацией игрока на срок от двух до четырёх матчей. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф.
Соответственно, КДК РФС применит к Соболеву дисквалификацию на срок от двух до четырёх матчей, а также может, но не обязан, наложить штраф в размере 50 тысяч рублей», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 22 мая 2023
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