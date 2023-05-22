Юрист рассказал, какое наказание грозит Соболеву за скандальный жест в адрес Виллиана Роши

Юрист Михаил Прокопец рассказал, какое наказание грозит нападающему московского «Спартака» Александру Соболеву за скандальный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши во время матча 28-го тура РПЛ (2:1).

«Что касается эпизода с неприличным жестом Соболева, согласно статье 94 дисциплинарного регламента РФС это оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча — наказывается дисквалификацией игрока на срок от двух до четырёх матчей. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф.

Соответственно, КДК РФС применит к Соболеву дисквалификацию на срок от двух до четырёх матчей, а также может, но не обязан, наложить штраф в размере 50 тысяч рублей», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.