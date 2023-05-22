Промес: когда моя мама в России — это нечто особенное для меня. Она счастлива здесь

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями от присутствия своей мамы на матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1), заявив, что каждый её приезд в Россию становится для него особенным.
«Моя мама — мой главный болельщик. Она всегда придаёт мне дополнительную мотивацию, потому что каждый хочет, чтобы мама им гордилась. Она прилетает, готовит мне наши традиционные блюда, поддерживает, где бы я ни находился. Когда она в России — это нечто особенное для меня. И она здесь очень счастлива, получает удовольствие от атмосферы. Я просто не мог не порадовать её голами.
Пора ли её перевести сюда, чтобы она ходила на каждый матч? Я бы хотел! Но она любит свою работу в Нидерландах и не хочет её бросать. Зато старается навещать меня как можно чаще. При этом смотрит из дома все наши матчи, никогда не пропускает», — сказал Промес пресс-службе «Спартака».
- 22 мая 2023
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