Соболев показывал непристойный жест игрокам ЦСКА дважды, но в первый раз судья не увидел

Нападающий «Спартака» Александр Соболев продемонстрировал неспортивное поведение в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1) несколько раз.
В первую очередь вспоминается эпизод стычки с Виллианом Рошей — Соболев показал ему непристойный жест, за что был удалён с поля. Однако ранее в этом матче Александр уже показывал подобный жест сопернику, на что судья не обратил внимания.
Фото: Скриншот из телетрансляции
Кроме того, Александр в нескольких других эпизодах кричал на футболистов ЦСКА и чрезмерно проявлял свои эмоции.
Фото: Скриншоты из телетрансляции
Напомним, игра «Спартак» — ЦСКА проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу красно-белых со счётом 2:1. Судьба матча решилась на 90-й минуте — нападающий «Спартака» Квинси Промес забил победный гол.
- 22 мая 2023
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