Оздоев заявил, что не планирует возвращаться в Россию в ближайшие два-три года
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Российский полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев заявил, что не планирует возвращаться в Россию в ближайшие два-три года, потому что не знает, как в дальнейшем сложится его жизнь. Футболист отметил, что ещё бы хотел поиграть за границей.
«В Россию, я думаю, что ближайшие два-три года нет. Я не знаю, как жизнь сложится. Но я хочу поиграть ещё за границей», — сказал Оздоев в видео на YouTube-канале Nobel.
30-летний Оздоев играет за «Фатих» первый сезон. До этого полузащитник долгое время выступал за санкт-петербургский «Зенит». За «Фатих» в текущем сезоне Оздоев сыграл 30 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан ещё на один сезон.
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