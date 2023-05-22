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Даниил Хлусевич: победа над ЦСКА — важнейшая с точки зрения борьбы за серебряные медали

Даниил Хлусевич: победа над ЦСКА — важнейшая с точки зрения борьбы за серебряные медали
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Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура РПЛ с ПФК ЦСКА. Напомним, игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу красно-белых со счётом 2:1. Судьба матча решилась на 90-й минуте — нападающий «Спартака» Квинси Промес забил победный гол.

«Это важнейшая победа с точки зрения борьбы за серебряные медали. Нам было необходимо набрать три очка вчера. Заберёт ли «Спартак» серебро? Нам нужно побеждать в оставшихся двух матчах, и ещё ЦСКА должны потерять очки. От себя мы сделаем всё возможное, а там уже посмотрим», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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