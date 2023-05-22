«Особенные эмоции». Промес — о победе «Спартака» над ЦСКА

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями от победы над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ (2:1), заявив, что очень рад удачному результату и тому, что красно-белые продолжают борьбу за серебряные медали чемпионата России.

«Эмоции особенные, потому что на кону стояло всё. Если бы мы не выиграли, то потеряли бы шансы на второе место. К тому же домашнее дерби — это всегда отдельная история. Очень рад победе и тому, что мы по-прежнему в гонке за серебро», — сказал Промес в интервью клубной пресс-службе «Спартака».

Промес в матче с ЦСКА оформил дубль. Первый гол нападающий забил ударом головой после навеса в штрафной площади. Второй мяч пришёлся на концовку встречи. Промес не смог реализовать пенальти, однако добил мяч в ворота после спасения вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.