«Москва — красно-белая!» Андрей Ещенко — о победе «Спартака» в дерби с ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура РПЛ с ПФК ЦСКА. Напомним, игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу красно-белых со счётом 2:1. Судьба матча решилась на 90-й минуте — нападающий «Спартака» Квинси Промес забил победный гол.

«Дерби есть дерби! Всегда надеюсь на победу «Спартака». Показали хорошую игру и выиграли заслуженно, ещё и в дерби! Судейство? Пускай с этим разбираются те, кому надо. Москва — красно-белая!» — сказал Андрей Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.