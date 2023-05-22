Игрок «Локомотива» Ненахов заявил, что не считает Малкома и Клаудиньо лучшими в РПЛ

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов заявил, что не считает бразильских футболистов санкт-петербургского «Зенита» Малкома и Клаудиньо лучшими игроками РПЛ в нынешнем сезоне.
«Из своих партнёров я могу назвать Артёма Дзюбу, после прихода которого у нас пошли победы. Плюс Антон Миранчук, он стабильно забивает и играет хорошо. Также Макс Глушенков. В «Локомотиве» много хороших футболистов, но лучшего назвать тяжело.
Кто лучший игрок лиги в текущем сезоне? Даже не знаю, затрудняюсь с ответом. Многие считают, что это Малком или Клаудиньо? Я так не считаю», — приводит слова Ненахова Metaratings.
«Зенит» в текущем сезоне досрочно выиграл чемпионский титул. Малком — лучший бомбардир лиги с 23 забитыми мячами, Клаудиньо — лучший ассистент с девятью передачами.
- 22 мая 2023
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