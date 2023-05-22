Бородюк: Соболеву нужно понять, что нападающего красят голы, а не демонстрация жестов

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о поведении нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1). Напомним, игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу красно-белых со счётом 2:1. Судьба матча решилась на 90-й минуте — нападающий «Спартака» Квинси Промес забил победный гол.

«По поводу Соболева — красная карточка абсолютно правильная. Что касается Роши, то, возможно, неправильно поняли судьи. Но Роша не может на русском объяснить, поэтому начал показывать. Выглядело это ровно так, как у Соболева. Неоднозначная ситуация. Не вижу смысла делать на этом акцент.

С Соболевым пусть разбирается тренерский штаб и руководство «Спартака». Ему нужно понять одно: нападающего должны красить голы, а не всякие жесты. Хороший нападающий отличается забитыми голами, а не демонстрацией жестов», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.