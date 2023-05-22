Бородюк: Соболеву нужно понять, что нападающего красят голы, а не демонстрация жестов

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о поведении нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1). Напомним, игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу красно-белых со счётом 2:1. Судьба матча решилась на 90-й минуте — нападающий «Спартака» Квинси Промес забил победный гол.
«По поводу Соболева — красная карточка абсолютно правильная. Что касается Роши, то, возможно, неправильно поняли судьи. Но Роша не может на русском объяснить, поэтому начал показывать. Выглядело это ровно так, как у Соболева. Неоднозначная ситуация. Не вижу смысла делать на этом акцент.
С Соболевым пусть разбирается тренерский штаб и руководство «Спартака». Ему нужно понять одно: нападающего должны красить голы, а не всякие жесты. Хороший нападающий отличается забитыми голами, а не демонстрацией жестов», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 22 мая 2023
-
14:53
-
14:50
-
14:44
-
14:38
-
14:24
-
14:19
-
14:03
-
13:46
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:20
-
13:11
-
12:59
-
12:50
-
12:35
-
12:31
-
12:23
-
12:10
-
12:09
-
11:59
-
11:50
-
11:48
-
11:45
-
11:39
-
11:22
-
11:20
-
11:15
-
11:06
-
10:59
-
10:52
-
10:40
-
10:33
-
10:26