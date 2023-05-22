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«Реал» обратился в генпрокуратуру Испании после расистского скандала в отношении Винисиуса

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал заявление по случившемуся эпизоду с участием нападающего Винисиуса Жуниора в матче 35-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (0:1). Клуб заявил, что подал жалобу в генеральную прокуратуру Испании по поводу расистских оскорблений в адрес бразильца.

«Реал» (Мадрид) демонстрирует своё сильнейшее отвращение и осуждает события, произошедшие вчера в отношении нашего игрока Винисиуса Жуниора. Факт случившегося представляет собой атаку на модель нашего социального и демократического правового государства.

«Реал» (Мадрид) считает, что случившееся является преступлением на почве ненависти, поэтому клуб подал соответствующую жалобу в генеральную прокуратуру, чтобы можно было расследовать факты и чётко обозначить ответственность.

Статья 124 Конституции Испании устанавливает обязанность прокуратуры по содействию в совершении правосудия для защиты закона и прав граждан и общества.

По этой причине, а также с учётом серьёзности произошедших событий «Реал» обратился в генеральную прокуратуру страны», — гласит официальное заявление клуба.

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