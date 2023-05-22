Кордоба — о «Краснодаре»: клубный стадион, инфраструктура и академия уникальны
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высоко оценил инфраструктуру и академию южного клуба. По его словам, клубный стадион и инфраструктура «Краснодара» уникальны, а футбольная академия «быков» — единственная в своём роде. Кордоба признался, что был очень впечатлён городом Краснодаром и местной командой, к которой присоединился.
«Первые впечатления от «Краснодара» и города? Я был сильно впечатлён! Всё завораживающе — и стадион, и академия «Краснодара». Такая вообще, скорее всего, единственная академия в своём роде.
Для меня стадион «Краснодара» и вся клубная инфраструктура уникальны. Все арены разные, но играть тут особенно потрясающе вечером, когда зажигается свет», — приводит слова Джона Кордобы Sport24.
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