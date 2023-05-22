ФИФА продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами из России

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте сообщила о продлении разрешения иностранным футболистам приостанавливать контракты российскими и украинскими клубами.
Разрешение ФИФА распространяется на футболистов, которые приняли решение покинуть свои команды в прошлом году ввиду своих убеждений. Для того, чтобы продлить приостановку своего контракта с российской или украинской командой до июня 2024 года иностранному футболисту необходимо будет в письменной форме уведомить об этом свой клуб до 1 июля 2023 года.
Напомним, ФИФА разрешила легионерам покидать свои клубы в одностороннем порядке после начала СВО на Украине в феврале 2022 года.
Также организация привела ряд исключений, по которым иностранным игрокам и тренерам российских и украинских клубов будет запрещено воспользоваться этим правом.
- 22 мая 2023
-
16:22
-
16:15
-
16:09
-
16:04
-
16:00
-
15:51
-
15:49
-
15:37
-
15:30
-
15:23
-
15:20
-
15:18
-
15:16
-
15:09
-
14:53
-
14:50
-
14:44
-
14:38
-
14:24
-
14:19
-
14:03
-
13:46
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:20
-
13:11
-
12:59
-
12:50
-
12:35
-
12:31
-
12:23
-
12:10
-
12:09