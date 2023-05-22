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ФИФА продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами из России

ФИФА продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами из России
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Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте сообщила о продлении разрешения иностранным футболистам приостанавливать контракты российскими и украинскими клубами.

Разрешение ФИФА распространяется на футболистов, которые приняли решение покинуть свои команды в прошлом году ввиду своих убеждений. Для того, чтобы продлить приостановку своего контракта с российской или украинской командой до июня 2024 года иностранному футболисту необходимо будет в письменной форме уведомить об этом свой клуб до 1 июля 2023 года.

Напомним, ФИФА разрешила легионерам покидать свои клубы в одностороннем порядке после начала СВО на Украине в феврале 2022 года.

Также организация привела ряд исключений, по которым иностранным игрокам и тренерам российских и украинских клубов будет запрещено воспользоваться этим правом.

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