ФИФА продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами из России

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте сообщила о продлении разрешения иностранным футболистам приостанавливать контракты российскими и украинскими клубами.

Разрешение ФИФА распространяется на футболистов, которые приняли решение покинуть свои команды в прошлом году ввиду своих убеждений. Для того, чтобы продлить приостановку своего контракта с российской или украинской командой до июня 2024 года иностранному футболисту необходимо будет в письменной форме уведомить об этом свой клуб до 1 июля 2023 года.

Напомним, ФИФА разрешила легионерам покидать свои клубы в одностороннем порядке после начала СВО на Украине в феврале 2022 года.

Также организация привела ряд исключений, по которым иностранным игрокам и тренерам российских и украинских клубов будет запрещено воспользоваться этим правом.