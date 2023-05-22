Валерий Гладилин рассказал, за счёт чего «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби

Экс-наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу своей бывшей команды в матче 28-го тура РПЛ с ПФК ЦСКА. Напомним, игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу красно-белых со счётом 2:1. Судьба матча решилась на 90-й минуте — нападающий «Спартака» Квинси Промес забил победный гол на добивании после пенальти.

«Мне понравился матч между «Спартаком» и ЦСКА. Давно не было такой боевой игры в дерби. Обе команды играли на победу — никто не отсиживался. Было много брака, но такое бывает в подобных матчах.

«Спартак» переиграл ЦСКА за счёт исполнительского мастерства. Футболисты играли до конца, но и удача была на их стороне», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.