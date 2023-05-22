Бушманов: в эпизоде с Соболевым и Рошей Карасёв мог показать жёлтые карточки

Бывший защитник московских ЦСКА и «Спартака» Евгений Бушманов высказался о судействе в московском дерби, которое состоялось в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу красно-белых со счётом 2:1. Судьба матча решилась на 90-й минуте — нападающий «Спартака» Квинси Промес забил победный гол.
«Матч «Спартак» — ЦСКА получился интересным и эмоциональным — настоящее дерби. Может быть, по качеству это была не лучшая игра, но напряжение чувствовалось до конца встречи.
Ошибки арбитров входят в составляющее дерби. С судейством всё было нормально, но в эпизоде с двумя удалениями Карасёв мог показать жёлтые карточки», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 22 мая 2023
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