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Нападающий «Ахмата» Конате пропустит заключительные матчи сезона

Нападающий «Ахмата» Конате пропустит заключительные матчи сезона
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Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате не поможет команде в двух оставшихся матчах сезона Российской Премьер-Лиги.

«Магнитно-резонансная томография выявила у Мохамеда Конате повреждение поверхности левого бедра. Форвард пропустит последние два тура. Конате будет залечивать травму около двух недель, чтобы вместе с партнёрами начать работу на подготовительных сборах к новому сезону», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте грозненского клуба.

25-летний Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года, перейдя из «Химок». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий принял участие в 24 матчах в составе грозненского клуба, забил в них 11 мячей и отдал одну результативную передачу. Также на его счету два гола в четырёх матчах Фонбет Кубка России текущего сезона.

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