«Пари НН» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 22 мая, пройдёт матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Команды сыграют на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Жигулёв, Рыбчинский, Майга, Севикян, Сулейманов.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Мелкадзе.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Сочи и завершился победой одноимённой команды со счётом 2:1.
«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка в 27 матчах. «Сочи» располагается на десятой строчке, заработав 37 очков в 27 матчах.
- 22 мая 2023
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