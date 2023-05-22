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«Пари НН» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Пари НН» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч РПЛ
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Сегодня, 22 мая, пройдёт матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Команды сыграют на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
22 мая 2023, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
0 : 0
Сочи
Сочи

Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Жигулёв, Рыбчинский, Майга, Севикян, Сулейманов.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Мелкадзе.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Сочи и завершился победой одноимённой команды со счётом 2:1.

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка в 27 матчах. «Сочи» располагается на десятой строчке, заработав 37 очков в 27 матчах.

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