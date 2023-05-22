Ваноли вывел «Венецию» с Черышевым в составе в плей-офф за право выхода в Серию А

Бывший наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли, ныне работающий в «Венеции», смог вывести свою команду в плей-офф за право выхода в Серию А.

Итальянский специалист добился подобного успеха, несмотря на то, что принял команду на предпоследнем месте в ноябре 2022 года. Под его руководством «Венеция» заняла восьмое место, позволяющее сыграть в стыковых матчах за выход в высший итальянский дивизион. Команда набрала 49 очков в 38 турах.

Регламент плей-офф Серии В следующий: команды, занявшие третье и четвёртое место, ждут в полуфиналах два сильнейших коллектива с пятой по восьмую строчку.

Сетка плей-офф Серии B 2022/2023 Фото: flashscore.com

Напомним, за итальянскую команду также выступает российский полузащитник Денис Черышев. В текущем сезоне на счету хавбека 23 матча в составе «Венеции», в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Ранее футбольный эксперт и бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой резко высказался по отношению к Ваноли и другим иностранным тренерам, возглавлявшим красно-белых.