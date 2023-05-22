Агент Головина: Саша переживает из-за непопадания «Монако» в Лигу чемпионов

Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщил, что футболист разочарован непопаданием монегасков в Лигу чемпионов на следующий сезон.
«Непопадание в Лигу чемпионов? Естественно, Саша переживает за любую неудачу. В Лиге 1 осталось две игры, и Головин отдаст все силы, чтобы добиться положительного результата. Его будущее? Без комментариев», — приводит слова Клюева Metaratings.
В текущем сезоне французской Лиги 1 26-летний Головин принял участие в 33 матчах в составе «Монако», забил восемь голов и отдал семь результативных передач.
«Монако» занимает четвёртое место в таблице чемпионата Франции, набрав 65 очков в 36 матчах. За два тура до конца сезона команда лишилась шансов занять хотя бы третье место, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
- 22 мая 2023
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