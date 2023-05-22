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Оздоев – о Пирло: он с Нестой в «Милане» столько в PlayStation играл, что аж палец отняло

Оздоев – о Пирло: он с Нестой в «Милане» столько в PlayStation играл, что аж палец отняло
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Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев в видео на YouTube-канале NOBEL рассказал забавную историю о легенде итальянского футбола Андреа Пирло. В данный момент он возглавляет турецкий клуб, за который выступает российский хавбек.

«Мы с Пирло каждый день разговариваем. Просто идём на поле перед тренировкой и беседуем.

Недавно он рассказывал о своей карьере: как они в PlayStation играли с Алессандро Нестой (бывший защитник «Милана». – Прим. «Чемпионата») и как у него потом палец отняло. Иногда они вообще не спали перед играми, постоянно рубились в PlayStation.

Они настолько много играли, что у Несты палец перестал работать нормально. Потом его даже пришлось лечить: то ли гипс, то ли лангет наложили», – сказал Оздоев.

Ранее Оздоев выразил предположение, что форвард Артём Дзюба мог бы лучше проявить себя в турецком чемпионате, если бы выбрал более подходящий ему по стилю клуб.

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