Кечинов: у Соболева была обида на Рошу — в итоге не выдержали нервы. Так делать нельзя

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал эпизод с удалениями Александра Соболева и Виллиана Роши в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – ЦСКА (2:1).

«У Соболева была какая-то обида на Рошу. До этого у них была стычка, где они что-то не поделили. С каждой минутой всё нарастало. В итоге в последний момент нервы у Соболева не выдержали, и он показал этот жест. Понятно, что так делать нельзя — это неспортивное поведение. Если бы ему было 18-19 лет, то это одно дело, но он опытный футболист! Поведение, недостойное игрока сборной и «Спартака». Но он уже извинился.

Удаление Роши? Мне тоже показалось, что Карасёв его неправильно понял. Наверное, арбитр должен был понять, что Роша показывал жест Соболева — но Карасёв был рядом и всё видел. Может, мы не смогли уловить то, что в итоге уловил Карасёв», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.