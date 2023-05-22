ФК «Уфа» получил лицензию РФС для участия в Первой лиге

Футбольный клуб «Уфа» получил лицензию от Российского футбольного союза, которая позволит клубу выступать в следующем сезоне Первой лиги.
«По итогам заседания комитета по лицензированию Российского футбольного союза (РФС) Футбольный клуб «Уфа» получил лицензию, позволяющую в следующем сезоне выступать в Первой лиге (ФНЛ) сезона 2023-2024 гг.
В том числе РФС вынес запрет на регистрацию новых футболистов для ФК «Уфа» до погашения просроченной задолженности», – сообщает пресс-служба клуба.
Ранее на заседании комиссии РФС по лицензированию 15 мая «Уфа» не смогла предоставить финансовые гарантии, и срок окончательного решения отложили до 22 мая. Если бы клуб, испытывающий серьёзные финансовые трудности, не смог предоставить гарантии на следующий сезон, то лишился бы профессионального статуса.
- 22 мая 2023
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