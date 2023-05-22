«Пари НН» — «Сочи»: счёт после первого тайма не открыт

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Завершился первый тайм. Команды не смогли поразить ворота друг друга.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Сочи и завершился победой одноимённой команды со счётом 2:1.
«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка в 27 матчах. «Сочи» располагается на десятой строчке, заработав 37 очков в 27 встречах.
- 22 мая 2023
-
21:00
-
20:58
-
20:55
-
20:51
-
20:48
-
20:44
-
20:38
-
20:37
-
20:33
-
20:31
-
20:30
-
20:20
-
20:14
-
20:10
-
20:06
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:47
-
19:37
-
19:36
-
19:30
-
19:29
-
19:28
-
19:17
-
19:15
-
19:08
-
19:06
-
19:00
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:49
-
18:45
-
18:41