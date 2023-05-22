«Стоило привлечь внимание Карасёва». И. Федотов – о ещё одном эпизоде с жестом Соболева

Арбитр Федотов прокомментировал эпизод между Виллианом Рошей и Александром Соболевым, который случился на 55-й минуте матча 28-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА.

Ранее в распоряжении «Чемпионата» появились кадры матча, которые не попали в ТВ-трансляцию. На них видно, как Соболев показывает Роше жест, похожий на тот, за который игрока позже удалили.

«У Соболева и Роши всё началось задолго до удалений. Они тыкали друг друга весь матч. Карасёву просто стоило найти момент, когда за эти провокации надо было не втык сделать, а дать по жёлтой. Возможно, стоило показать карточки как раз на 55-й минуте. А возможно, в моменте, где Соболев первый раз показал неприличный жест. Это случилось после разговора Сергея с игроками. Раз не поняли — карточка. Так что тут помощнику и резервному стоило привлечь внимание Карасёва к эпизоду.

Будь у Роши и Соболева по жёлтой, до обоюдного удаления не дошло бы. Мужики играли бы в футбол, а не цеплялись друг к другу, успокоились бы — с жёлтой карточкой ты действуешь аккуратнее. Соболева, возможно, Абаскаль бы вообще снял. Жаль, что Сергей упустил момент — тогда скандала можно было бы избежать», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.