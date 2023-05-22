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Вильсон Изидор планировал приостановить контракт с «Локомотивом»

Вильсон Изидор планировал приостановить контракт с «Локомотивом»
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Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор планировал летом приостановить контракт с клубом и уехать в европейский чемпионат. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Изидор рассчитывал на приостановку контракта по правилу ФИФА, но в связи с новыми поправками, которые ФИФА приняла в понедельник, 22 мая, он не сможет этого сделать. Теперь его уход из клуба возможен только за деньги», — добавил источник «Чемпионата».

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 18 матчей, забил шесть голов и отдал один результативный пас. Изидор стал игроком железнодорожников 22 января 2022 года, перейдя в российский клуб из «Монако». Соглашение футболиста с клубом рассчитано на 4,5 года.

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