Кордоба — о замене в матче с «Ростовом»: ничего страшного, отдохну и вернусь на поле

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал победу в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:0), а также высказался о повреждении, из-за которого был заменён ещё в первом тайме матча.

«Почему смогли забить три быстрых гола? Мы знали, что выходим на дерби, и должны были настроить команду очень мощным зарядом.

Серьёзно ли моё повреждение? Нет, ничего страшного. Скорее всего, отдохну и вернусь на поле.

Рад ли тому, что вместо меня вышел молодой игрок (Александр Кокшаров. — Прим. «Чемпионата»), а команда продолжила хорошо играть? Да, это здорово. Я рад за него, он набрался уверенности, забил мяч.

Где находить силы на остаток сезона при тяжёлом графике? Мы к этому готовимся. Нам нужно ещё немного поднажать. Мы вышли в финал, надо взять кубок», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».