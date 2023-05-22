Кордоба — о замене в матче с «Ростовом»: ничего страшного, отдохну и вернусь на поле

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал победу в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:0), а также высказался о повреждении, из-за которого был заменён ещё в первом тайме матча.
«Почему смогли забить три быстрых гола? Мы знали, что выходим на дерби, и должны были настроить команду очень мощным зарядом.
Серьёзно ли моё повреждение? Нет, ничего страшного. Скорее всего, отдохну и вернусь на поле.
Рад ли тому, что вместо меня вышел молодой игрок (Александр Кокшаров. — Прим. «Чемпионата»), а команда продолжила хорошо играть? Да, это здорово. Я рад за него, он набрался уверенности, забил мяч.
Где находить силы на остаток сезона при тяжёлом графике? Мы к этому готовимся. Нам нужно ещё немного поднажать. Мы вышли в финал, надо взять кубок», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».
- 22 мая 2023
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