УАФ выступила с заявлением по поводу обращения «Барселоны» к российским болельщикам

Украинская футбольная ассоциация (УАФ) отреагировала на видеообращение игроков «Барселоны» Алекса Бальде и Серхи Роберто к российским болельщикам после победы в чемпионате Испании.

«Верим, что европейское футбольное сообщество даст адекватную оценку позорному поступку футболистов «Барселоны» — и мы уже видим такие примеры. Считаем, что если и обращаться к фанатам [этой страны], то лишь для того, чтобы лишний раз напомнить о том единственно правильном направлении, куда пошёл и российский футбол.

Руководство «Барселоны» призываем работать не только в плане спортивных достижений, но и над воспитанием европейских ценностей, в основе которых лежит мир и демократия. За которые именно Украина сегодня ведёт упорную борьбу» – сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальной странице организации в соцсети.