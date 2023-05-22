Нигматуллин: жест Соболева — что-то из дворового футбола. Ни разу не видел такого в РПЛ

Экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался об эпизоде с удалениями Александра Соболева и Виллиана Роши в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – ЦСКА.
«Если честно, я удивлён победой «Спартака». Армейцы для меня были фаворитами. ЦСКА мог лишить красно-белых шансов на серебряные медали, но упустил данную возможность. Теперь у «Спартака» довольно неплохие шансы забрать себе второе место.
Жест Соболева — это что-то из дворового футбола или, например, ЛФЛ. Я ещё ни разу не видел такого в РПЛ», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, московское дерби «Спартак» – ЦСКА состоялось вчера, 21 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу красно-белых со счётом 2:1.
- 22 мая 2023
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