Психолог Гущин: Соболев поставил себя на первобытный уровень. Он реагирует по-детски

Известный спортивный психолог Вадим Гущин оценил поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева в эпизоде с удалением в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).

«Такие жесты — это то, что у Зигмунда Фрейда означает понятие «Ид» — самое тёмное, первобытное. «Эго» — это я, «Суперэго» — социальное я, а «Ид» — это мои инстинкты. Детское проявление. Мы понимаем, что ряд спортсменов в этом детстве застряли. Просто жизнь у них такая, когда все о тебе заботятся, твоя жизнь расписана, ты ей не управляешь, твоя задача — выполнять указания. Спортсмен — по определению существо инфантильное. Я могу понять, когда такое случается во дворе, и то возникает вопрос: а как вообще родители? Они их воспитывают или нет?

Соболев реагирует на всё по-детски. «Вот как это?» «Вы мне не дали забить гол!» «Вы мне не дали сделать то, не дали сделать это…» В экстремальной ситуации человек может опуститься на уровень звериных инстинктов. Они позволяют ему спастись, быстро отреагировать на ситуацию. Но это профессиональный футбол: тут правила, нормы поведения», – цитирует Гущина «РБ Спорт».

Напомним, Соболев был удалён за оскорбительный жест в адрес соперника — он приложил руку к паху, стоя напротив упавшего защитника ЦСКА Виллиана Роши. Позже бразильский игрок армейцев повторил этот жест, обращаясь к судьям. В итоге оба игрока были удалены главным арбитром матча Сергеем Карасёвым.