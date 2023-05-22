Кордоба — о Кубке: это наш приоритет, вижу самый замотивированный «Краснодар» при мне

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о шансах команды одержать победу в Суперфинале Фонбет Кубка России.

«Краснодару» по силам взять Кубок России? Конечно. Прямо сейчас это один из наших приоритетов. Сейчас вижу самый замотивированный «Краснодар» из тех, что был при мне. Мы будем и дальше двигаться к трофею», — приводит слова Кордобы Sport24.

В Суперфинале Кубка России «Краснодар» сыграет с московским ЦСКА. Матч пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня.

«Краснодар» пробился в главный матч турнира через плей-офф Пути регионов, обыграв в финале «Урал» со счётом 2:1. ЦСКА вышел в Суперфинал благодаря успешному выступлению в Пути РПЛ. В финале команда по сумме двух матчей одолела тот же «Урал» с общим счётом 3:2.