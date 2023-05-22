Президент «Наполи» хочет назначить Гасперини на должность главного тренера команды

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис определился с главным тренером команды на следующий сезон. Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может возглавить «партенопейцев», сообщает Tutto Napoli.
По информации источника, Де Лаурентис рассматривает Гасперини в качестве альтернативы Лучано Спаллетти, который может покинуть неаполитанский клуб по окончании сезона из-за ухудшения отношений с президентом клуба.
Сообщается, что представители «Наполи» собираются заключить контракт с Гасперини на два года. Зарплата тренера составит € 3-4 млн за сезон. Команда перейдёт на новую схему: 3-4-3 вместо привычных 4-3-3.
Напомним, «Наполи» под руководством Спаллетти завоевал Скудетто впервые за 33 года. В текущем сезоне команда также сумела дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов.
- 22 мая 2023
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