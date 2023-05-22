Бразильский министр: история Ла Лиги расистская, а они хотят сделать Винисиуса виновником

Министр по вопросам расового равенства Бразилии Аниэль Франко прокомментировала скандал, связанный с проявлениями расизма в отношении нападающего «Реала» Винисиуса во время матча чемпионата Испании с «Валенсией» на «Месталье». Член правительства выступила с поддержкой игрока, жёстко раскритиковав действия руководства Ла Лиги.

«Вчера я очень злилась, меня буквально трясло от мыслей о том, через что он (Винисиус) прошёл. Какой будет следующий шаг? Его душили, напав сзади. Мы в Бразилии видим, как решаются дела, и хотим прекратить это. Мы работаем над этим вопросом, будем обращаться к властям. История Ла Лиги очень расистская. Буквально вчера президент (Хавьер Тебас, президент Ла Лиги – Прим. «Чемпионата») хотел сделать Вини виновным в ситуации. Мы должны объединиться, чтобы вместе противостоять этому.

Мы ездили в Испанию в составе делегации президента в начале года и снова были там 9 мая с целью подписать меморандум. Мы знаем историю Ла Лиги и помним о том, как там рассматриваются такие дела.

Ла Лига не занимает чёткую позицию в этом вопросе. Что же нам теперь делать? Вместе с правительством Испании и другими органами правосудия мы будем расследовать все случаи. Давайте покончим с расизмом. Мы готовы приехать в Испанию с этой целью, готовы положить конец расизму и в спорте», – приводит слова министра ESPN.