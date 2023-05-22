«Пари НН» — «Сочи»: Рыбчинский удвоил преимущество хозяев

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В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 62-й минуте полузащитник Дмитрий Рыбчинский удвоил преимущество «Пари Нижний Новгород».

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Сочи и завершился победой одноимённой команды со счётом 2:1.

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка в 27 матчах. «Сочи» располагается на десятой строчке, заработав 37 очков в 27 встречах.