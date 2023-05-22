«Арсенал» готов продать защитника Роба Холдинга

«Арсенал» готов выслушать предложения от клубов по центральному защитнику команды Робу Холдингу, сообщает Football Insider.

По информации источника, боссы «канониров» обеспокоены травмой лидера обороны Вильяма Салиба, который выбыл на долгий срок из-за проблем со спиной. При этом представители клуба не рассчитывают на Роба Холдинга в долгосрочной перспективе и хотят с ним расстаться.

В текущем сезоне на счету Холдинга 24 матча в составе «Арсенала» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Защитник выступает за «канониров» на протяжении семи лет (с 2016 года).

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассматривает кандидатов, которые могут заменить Холдинга.