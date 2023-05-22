Радимов: футболисты «Барселоны» искренне поблагодарили болельщиков из России

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о ситуации, связанной с поздравлением российских болельщиков игроками «Барселоны» и критикой в их адрес.
«Я отыграл пять лет в Испании, у меня там осталось много друзей. Они говорят, что устали от ситуации и не собираются смешивать её со спортом. Сами испанцы говорят, что многие украинцы пытаются этим пользоваться и монетизировать. Киевское «Динамо» влезает сюда… не нужно смешивать эти вещи. Думаю, что футболисты «Барселоны» искренне поблагодарили болельщиков.
А Левандовски влез… Было бы смешно, если бы он не влез, вот и вся история. Другой разговор, как сейчас Левандовски придёт в раздевалку и будет спрашивать: зачем вы это сделали? Думаю, они скажут — мол, иди бей по воротам, не лезь не в своё дело», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Ранее футболисты «Барселоны» Алекс Бальде и Серхи Роберто поблагодарили болельщиков из России в специальном видеоролике, посвящённом завоеванию чемпионства в Ла Лиге. После этого на каталонский клуб обрушилась критика со стороны украинских команд. Слова одноклубников осудил также польский нападающий Роберт Левандовски.
- 22 мая 2023
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