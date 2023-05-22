В академии «Краснодара» прошёл выпускной воспитанников базовой школы

21 мая в амфитеатре парка «Краснодар» состоялся выпускной воспитанников базовой школы клуба 2011 года рождения. Всего обучение в базовой школе академии ФК «Краснодар» завершили 803 юных краснодарца из 38 филиалов.
«В мероприятии приняли участие директор Академии Арам Фундукян, главный тренер Академии Максим Савостин, а также игроки молодёжной команды «горожан». Они поздравили ребят с праздником и пожелали дальнейших успехов в их футбольной карьере.
На торжественной церемонии каждому выпускнику футболисты молодёжной команды вручили памятные шарфы, дипломы и медали. Завершился праздничный день масштабным «парадом выпускников» на стадионе «Краснодар» в перерыве матча главной команды», – сообщает пресс-служба клуба.
Права на видео принадлежат ФК Краснодар
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