В академии «Краснодара» прошёл выпускной воспитанников базовой школы

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21 мая в амфитеатре парка «Краснодар» состоялся выпускной воспитанников базовой школы клуба 2011 года рождения. Всего обучение в базовой школе академии ФК «Краснодар» завершили 803 юных краснодарца из 38 филиалов.

«В мероприятии приняли участие директор Академии Арам Фундукян, главный тренер Академии Максим Савостин, а также игроки молодёжной команды «горожан». Они поздравили ребят с праздником и пожелали дальнейших успехов в их футбольной карьере.

На торжественной церемонии каждому выпускнику футболисты молодёжной команды вручили памятные шарфы, дипломы и медали. Завершился праздничный день масштабным «парадом выпускников» на стадионе «Краснодар» в перерыве матча главной команды», – сообщает пресс-служба клуба.

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