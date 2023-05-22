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«Пари НН» — «Сочи» 4:0, результат матча 28-го тура РПЛ 22 мая 2023 года

«Пари НН» уверенно обыграл «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ
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Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Итоговый счёт — 4:0 в пользу хозяев.

На 51-й минуте защитник Виктор Александров открыл счёт, на 62-й минуте отличился полузащитник Дмитрий Рыбчинский, на 87-й минуте нападающий Вячеслав Кротов довёл счёт до крупного, а в компенсированное время Никита Каккоев установил итоговый счёт.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Сочи и завершился победой одноимённой команды со счётом 2:1.

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков в 28 матчах. «Сочи» располагается на десятой строчке, заработав 37 очков в 28 встречах.

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
22 мая 2023, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
4 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Александров – 51'   2:0 Рыбчинский – 62'   3:0 Кротов – 87'   4:0 Каккоев – 90+4'
Удаления: нет / Дркушич – 70'
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