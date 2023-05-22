«Пари НН» уверенно обыграл «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ

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Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Итоговый счёт — 4:0 в пользу хозяев.

На 51-й минуте защитник Виктор Александров открыл счёт, на 62-й минуте отличился полузащитник Дмитрий Рыбчинский, на 87-й минуте нападающий Вячеслав Кротов довёл счёт до крупного, а в компенсированное время Никита Каккоев установил итоговый счёт.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Сочи и завершился победой одноимённой команды со счётом 2:1.

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков в 28 матчах. «Сочи» располагается на десятой строчке, заработав 37 очков в 28 встречах.