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Оздоев: Роналду не повышает уровень футбола в Саудовской Аравии. Он двигает имидж

Оздоев: Роналду не повышает уровень футбола в Саудовской Аравии. Он двигает имидж
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Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев в видео на YouTube-канале NOBEL высказался об уровне футбола и его развитии в Саудовской Аравии.

«Кроме варианта с переходом в чемпионат Турции у меня было предложение от клуба из Саудовской Аравии. Я даже летал в эту страну.

Почему я отказался? Потому что это не моё. Я увидел, что это всё не для меня. Нет профессионализма в подходе именно в том месте, где мне предлагали контракт. Я понял, что не смогу там находиться, будет тяжело.

Уровень футбола в стране всё равно остаётся примерно на одной отметке. Роналду же не повышает уровень футбола в Саудовской Аравии. Он двигает имидж футбола. Но он не влияет на понимание игры, качество футбола. При этом, в Саудовской Аравии самый сильный чемпионат во всей Азии», – сказал Оздоев.

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