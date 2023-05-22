Оздоев: Роналду не повышает уровень футбола в Саудовской Аравии. Он двигает имидж

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев в видео на YouTube-канале NOBEL высказался об уровне футбола и его развитии в Саудовской Аравии.
«Кроме варианта с переходом в чемпионат Турции у меня было предложение от клуба из Саудовской Аравии. Я даже летал в эту страну.
Почему я отказался? Потому что это не моё. Я увидел, что это всё не для меня. Нет профессионализма в подходе именно в том месте, где мне предлагали контракт. Я понял, что не смогу там находиться, будет тяжело.
Уровень футбола в стране всё равно остаётся примерно на одной отметке. Роналду же не повышает уровень футбола в Саудовской Аравии. Он двигает имидж футбола. Но он не влияет на понимание игры, качество футбола. При этом, в Саудовской Аравии самый сильный чемпионат во всей Азии», – сказал Оздоев.
- 22 мая 2023
-
21:00
-
20:58
-
20:55
-
20:51
-
20:48
-
20:44
-
20:38
-
20:37
-
20:33
-
20:31
-
20:30
-
20:20
-
20:14
-
20:10
-
20:06
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:47
-
19:37
-
19:36
-
19:30
-
19:29
-
19:28
-
19:17
-
19:15
-
19:08
-
19:06
-
19:00
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:49
-
18:45
-
18:41