«Химки» лишились шансов сохранить место в РПЛ

ФК «Химки» вылетели из Российской Премьер-Лиги. Подмосковный клуб лишился математических шансов на спасение после того, как «Пари Нижний Новгород» разгромил «Сочи» в заключительном матче 28-го тура чемпионата России со счётом 4:0.

«Химки» занимают предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ, набрав 18 очков в 28 матчах. Отставание от «Пари НН» за два тура до конца сезона увеличилось до восьми очков.

Несколько минут назад завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Итоговый счёт — 4:0 в пользу хозяев. «Химки» свой матч тура проводили в Грозно и уступили «Ахмату» со счётом 0:3.

Ранее, после поражения в матче 27-го тура с московским ЦСКА (0:3) лишилось шансов на выживание в Российской Премьер-Лиге московское «Торпедо».