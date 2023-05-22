«Химки» лишились шансов сохранить место в РПЛ

ФК «Химки» вылетели из Российской Премьер-Лиги. Подмосковный клуб лишился математических шансов на спасение после того, как «Пари Нижний Новгород» разгромил «Сочи» в заключительном матче 28-го тура чемпионата России со счётом 4:0.
«Химки» занимают предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ, набрав 18 очков в 28 матчах. Отставание от «Пари НН» за два тура до конца сезона увеличилось до восьми очков.
Несколько минут назад завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Итоговый счёт — 4:0 в пользу хозяев. «Химки» свой матч тура проводили в Грозно и уступили «Ахмату» со счётом 0:3.
Ранее, после поражения в матче 27-го тура с московским ЦСКА (0:3) лишилось шансов на выживание в Российской Премьер-Лиге московское «Торпедо».
- 22 мая 2023
-
21:00
-
20:58
-
20:55
-
20:51
-
20:48
-
20:44
-
20:38
-
20:37
-
20:33
-
20:31
-
20:30
-
20:20
-
20:14
-
20:10
-
20:06
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:47
-
19:37
-
19:36
-
19:30
-
19:29
-
19:28
-
19:17
-
19:15
-
19:08
-
19:06
-
19:00
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:49
-
18:45
-
18:41