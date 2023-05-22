«Ньюкасл» — «Лестер»: стартовые составы команд на матч АПЛ

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ньюкасл» и «Лестер». Команды будут играть на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Начало игры — в 22:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.
Составы команд:
«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Бёрн, Гимарайнс, Лонгстафф, Жоэлинтон, Альмирон, Исак, Уилсон.
«Лестер»: Иверсен, Кастань, Фас, Эванс, Томас, Ндиди, Суттар, Сумаре, Тилеманс, Ихеаначо, Варди.
В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Ньюкасл» в гостях разгромил «Лестер» со счётом 3:0 благодаря голам Криса Вуда, Мигеля Альмирона и Жоэлинтона.
«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 69 очков после 36 матчей. Если сегодня «сороки» наберут хотя бы одно очко, то гарантированно попадут в Лигу чемпионов.
«Лестер» находится на предпоследней, 19-й строчке, заработав 30 очков. В случае поражения в сегодняшнем матче «лисы» за тур до конца будут отставать от спасительного 17-го места на три очка.
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