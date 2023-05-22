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Орлов – о Соболеве: это какой-то выродок, с такой игрой надо удалять его в каждом матче

Орлов – о Соболеве: это какой-то выродок, с такой игрой надо удалять его в каждом матче
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Комментатор Геннадий Орлов высказался об удалении нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).

«Я давно в футболе, но не видел, чтобы футболист вёл себя так, как Соболев. Какой-то выродок вообще. Сейчас модно что-то сделать и сразу пойти извиниться. Слушайте, хам, который извинился, не перестаёт быть хамом. Это не значит, что ему всё простили. Он с этим определением хама должен жить. Ему по регламенту могут дать максимум два матча дисквалификации, но на самом деле за этот поступок он должен получить большое наказание. Может, пять игр или десять. Ну так нельзя.

Соболев играет за «Спартак». Абаскаль, правда, сказал после матча, что игрок, конечно, будет наказан. Но если у него девять жёлтых карточек… А сколько недодали карточек! Думаю, с такой игрой его должны удалять в каждом матче. Просто судьи его жалели. Это проблема РФС. Думаю, дело не в «Спартаке», он бы и в другой команде так же себя вёл. Но он не соображает, что это публичная история, что ты выходишь на телеэкраны, тебя видят дети и женщины», — сказал Орлов в эфире программы «Такой футбол».

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