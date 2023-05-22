Турнирная таблица РПЛ после 28-го тура: «Спартак» сократил отрыв от ЦСКА, «Химки» вылетели

По итогам 28-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (66 очков). Сине-бело-голубые, досрочно оформившие титул чемпиона в этом туре второй раз подряд сыграли вничью — на этот раз с «Оренбургом» на его поле (2:2).

На втором месте остался ЦСКА (54), несмотря на поражение в московском дерби со «Спартаком» (1:2). Теперь красно-белые (53), поднявшиеся на третью строчку, отстают от армейцев всего на одно очко.

«Ростов» (50) допустил третье поражение подряд, уступив «Краснодару» (46) с разгромным счётом» 0:3. Команда Валерия Карпина занимает четвёртое место.

Главным событием в нижней части таблицы стал вылет «Химок» (18), которые были разгромлены в матче с «Ахматом» (0:3). Математических шансов избежать спуска в Первую Лигу подмосковный клуб, занимающий предпоследнюю строчку таблицы, лишился после того, как «Пари Нижний Новгород» (26) дома разгромил «Сочи» (37).

Чуть выше «Пари НН» расположился «Факел» (27), уступивший «Локомотиву» (39) с минимальным счётом (0:1) и опустившийся в зону плей-офф. «Крылья Советов» (29) поднялись на 12-е место после разгромной победы в матче с «Уралом» (3:0).