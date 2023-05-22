«Рома» снова потеряла очки в матче Серии А. На этот раз римляне не обыграли «Салернитану»

Завершился матч 36-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Рома» и «Салернитана». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. Матч закончился боевой ничьей (2:2).

На 12-й минуте «Салернитана» повела благодаря голу Андреа Кандревы. Через две минуты после начала второго тайма римляне сравняли счёт благодаря мячу Стефана Эль-Шаарави.

Через семь минут после этого форвард гостей Булайе Диа вновь вывел свою команду вперёд. Однако для победы этого не хватило. На 83-й минуте хавбек «Ромы» Неманья Матич сравнял счёт. Матч так и завершился – 2:2.

Отметим, что «Рома» забила также на 41-й минуте при счёте 0:1, однако гол римлян не был засчитан из-за игры рукой защитника Рожера Ибаньеса.

«Рома» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 60 очков после 36 матчей. За два тура до конца чемпионата подопечные Жозе Моуринью отстают от «Милана», идущего пятым, на четыре очка.

«Салернитана» располагается на 15-й строчке, набрав 39 очков. Отметим, что стало известно, что с «Ювентуса», идущего на данный момент вторым, вновь сняли очки — на этот раз 10.