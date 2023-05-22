«Ювентус» официально лишили 10 очков в таблице итальянской Серии А

Федеральный апелляционный суд Италии лишил туринский «Ювентус» 10 очков в таблице итальянской Серии А за махинации с финансовыми отчётностями, сообщает Football-italia.

Руководство клуба было признано виновным в искусственном завышении трансферных сборов с целью увеличения прироста капитала, что фактически создавало впечатление, что они владеют гораздо более крупными клубными активами, чем было на самом деле.

Слушание состоялось сегодня, 22 мая, в Риме. Прокурор федерации футбола Италии (FIGC ) Джузеппе Чине требовал штраф в размере 11 очков вместо девяти, которые он первоначально запросил в январе 2023 года.

После снятия десяти очков «Ювентус» опустился на седьмое место в таблице чемпионата Италии. До штрафа в активе клуба, шедшего вторым, было 69 очков, что позволяло «Старой синьоре» рассчитывать на попадание в групповой раунд Лиги чемпионов.

Теоретически «Юве» может подать ещё одну апелляцию, но учитывая, что это последняя попытка, а клуб нарушил статью 4, касающуюся честной игры и спортивной честности, шансов на успех почти нет. Федеральный апелляционный суд FIGC выносит решение по этой ситуации уже в третий раз.

Сегодня, 22 мая, «Ювентус» сыграет с «Эмполи» в матче 36-го тура Серии А.