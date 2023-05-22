«Рома» не побеждает в шести матчах Серии А кряду

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Рома» дома сыграла вничью с «Салернитаной» (0:0). Таким образом, безвыигрышная серия римлян в Серии А насчитывает уже шесть матчей.

Последний раз подопечные Жозе Моуринью добывали победу в чемпионате Италии больше месяца назад. В воскресенье, 16 апреля, команда дома разгромила «Удинезе» со счётом 3:0 благодаря голам Эдоардо Бове, Лоренцо Пеллегрини и Тэмми Абрахама.

После той встречи «Рома» не может обыграть соперников в Серии А на протяжении шести матчей. Команда четыре раза сыграла вничью и дважды потерпела поражение: 2:2 с «Салернитаной», 0:0 с «Болоньей», 1:1 с «Монцей», 1:1 с «Миланом», 1:3 с «Аталантой» и 0:2 с «Интером».

«Рома» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 60 очков после 36 матчей. За два тура до конца чемпионата подопечные Жозе Моуринью отстают от «Милана», идущего пятым, на четыре очка.

Ранее стало известно, что с «Ювентуса», идущего на данный момент вторым, вновь сняли очки.