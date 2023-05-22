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L’Équipe: «Манчестер Юнайтед» начал переговоры по трансферу Неймара

L’Équipe: «Манчестер Юнайтед» начал переговоры по трансферу Неймара
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«Манчестер Юнайтед» провёл предварительные переговоры по поводу трансфера бразильского нападающего французского «ПСЖ» Неймара, сообщает L’Équipe.

По информации источника, стороны обсудили детали возможной сделки. Английский клуб предпочёл бы арендовать 31-летнего футболиста, но парижане готовы расстаться с игроком только на полноценной основе. Сообщается, что повлиять на решение Неймара может его партнёр по сборной Бразилии Каземиро, который присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года.

Сам Неймар готов покинуть клуб, так как недоволен тем, что Килиан Мбаппе считается ключевой фигурой в команде. Действующий контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года.

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В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провёл 20 матчей в составе парижского клуба, забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.

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