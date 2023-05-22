L’Équipe: «Манчестер Юнайтед» начал переговоры по трансферу Неймара

«Манчестер Юнайтед» провёл предварительные переговоры по поводу трансфера бразильского нападающего французского «ПСЖ» Неймара, сообщает L’Équipe.
По информации источника, стороны обсудили детали возможной сделки. Английский клуб предпочёл бы арендовать 31-летнего футболиста, но парижане готовы расстаться с игроком только на полноценной основе. Сообщается, что повлиять на решение Неймара может его партнёр по сборной Бразилии Каземиро, который присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года.
Сам Неймар готов покинуть клуб, так как недоволен тем, что Килиан Мбаппе считается ключевой фигурой в команде. Действующий контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года.
В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провёл 20 матчей в составе парижского клуба, забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.
- 22 мая 2023
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