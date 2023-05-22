Тарханов: Промес встал в один ряд с Аленичевым, Тихоновым и Титовым

Российский тренер Александр Тарханов высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе, который стал лучшим бомбардиром красно-белых в истории чемпионатов России.
«Промеса уже можно назвать легендой клуба? Конечно, да. Он уже столько лет в «Спартаке», забил столько голов. Он встал вровень с Аленичевым, Тихоновым и Титовым.
Его часто сравнивают с Вагнером Лавом? Сложно их оценить, они примерно равны по уровню. Вагнер играл на высоком уровне, Промес сейчас показывает хорошие выступления. Единственное — бразилец выиграл Кубок УЕФА, у Промеса этого нет. Ещё Вагнер Лав много раз становился чемпионом. В целом Вагнер мне более симпатичен как футболист.
Кого считаю фаворитом в борьбе за серебро? У ЦСКА впереди более тяжёлые соперники — «Краснодар» и «Ростов», у «Спартака» с этим проще. Посмотрим, как они сыграют», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».
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