Гаджи Гаджиев назвал причины спада «Ростова» на финише сезона РПЛ

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал спад «Ростова» в завершающей части сезона Российской Премьер-лиги.

«Ростов» – молодая команда. Поэтому в концовке сезона они из-за отсутствия опыта немного сдали. Прессинг, который они применяют на протяжении всей игры, отнимает много сил. Ростовчанам не хватило опыта рационального использования своих ресурсов», – приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

«Ростов» потерпел поражения в трёх последних играх в рамках Российской Премьер-Лиги с общим счётом 0:6. Ростовчане занимают четвёртое место в таблице текущего сезона чемпионата России, набрав 50 очков в 28 матчах.

В 29-м туре Российской Премьер-Лиги «Ростов» на своём поле сыграет с грозненским «Ахматом».