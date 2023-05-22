Газизов: применяю ли опыт «Спартака» в «Уфе»? Нет, я сам передал им опыт

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичный пост в «Спартаке», заявил, что не применяет на работе в нынешнем клубе опыт, полученный в Москве.

«Применяю ли я опыт «Спартака» в «Уфе»? Нет, а какой там опыт? Наоборот, я им опыт передал. Сделал фишки, которые потом будут работать и работают. Объём внимания и медийности там выше, но с этим можно спокойно жить. Это моя профессия — быть медийным и отвечать на любые вопросы», — сказал Газизов в видео, опубликованном на YouTube-канале «ТоляОФутболе».

Шамиль Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В феврале 2021-го функционер вернулся на аналогичную должность в «Уфу», которая сейчас играет в Мелбет Первой лиге.